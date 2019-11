Fiorentina-Lecce: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic. All. Montella

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Farias, La Mantia. All. Liverani

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida del Franchi di Firenze. I viola di Montella ospitano il Lecce di Liverani.

La Fiorentina ha perso gli ultimi due match di campionato, tanti quanti nei 10 precedenti (4V, 4N). La squadra viola non raccoglie tre sconfitte di fila in Serie A dallo scorso maggio (serie di cinque).

La Fiorentina ha raccolto un solo punto nelle ultime sei sfide contro formazioni neopromosse in Serie A, rimamendo sempre a secco di gol; l’ultima squadra che ha infilato una striscia peggiore di match consecutivi senza reti è stata il Brescia nel 1980 (otto in quel caso).

Dal ritorno della Fiorentina nel massima serie nel 2004/05, la Viola non aveva mai subito così tante reti (20 in questo campionato) nelle prime 13 partite giocate in una singola stagione di Serie A.

Il Lecce ha conquistato otto punti nelle prime sette trasferte di questo campionato, eguagliando così il suo record di punti esterni a questo punto della stagione in Serie A ottenuto nel 2000/01.

Il Lecce ha eguagliato il suo record negativo di gol subiti dopo le prime 13 gare di Serie A: 27 reti nel 2003/04. I salentini non hanno mai subito più di 28 gol nelle prime 14 partite nella massima serie.

Il Lecce non vince in trasferta da quattro partite in Serie A (2N, 2P): i giallorossi non restano senza successi esterni nel massimo campionato per cinque incontri consecutivi dal dicembre 2010 (serie di 17 partite).

Solo il Milan (24 anni e 242 giorni) schiera in media una formazione titolare più giovane della Fiorentina (25 anni e 263 giorni) in questa Serie A, mentre solo la Juventus (29 anni e 136 giorni) ha mandato in campo un 11 mediamente più anziano del Lecce (29 anni e 108 giorni).

Nessuna squadra vanta più giocatori diversi della Fiorentina con almeno due gol realizzati nella Serie A in corso (sei, come il Napoli).

La Fiorentina ha realizzato un solo gol da fuori area in questo campionato (Boateng vs Napoli alla 1a giornata): nessuna squadra ne ha segnati meno nell'attuale Serie A (come Lazio e SPAL).

Le partite del Lecce sono quelle che hanno visto più calci di rigore assegnati nei cinque maggiori campionati europei: ben 13 in 13 giornate, di cui sette a favore dei giallorossi. Nessuno ha segnato più reti dal dischetto dei salentini (cinque).

I giocatori del Lecce sono stati saltati in dribbling più di qualsiasi altra squadra in questo campionato (156 volte), mentre solo il Milan (155) e la Roma (149) contano più dribbling riusciti della Fiorentina (146).

Il Lecce è una delle quattro squadre a non aver incassato gol nei primi 15 minuti in questo campionato, ma solo il Sassuolo (15) ha subito più reti nel primo tempo dei giallorossi (11).

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A (21), almeno cinque in più di ogni altra avversaria.

Kevin-Prince Boateng della Fiorentina ha realizzato contro il Lecce la sua unica marcatura multipla in Serie A (ottobre 2011 con il Milan), diventando uno dei tre giocatori capaci di segnare una tripletta da subentrato nell’era dei punti a vittoria nella competizione (con Josip Ilicic e Andreas Cornelius).

L’attuale allenatore del Lecce Fabio Liverani ha disputato 64 partite da giocatore con la maglia della Fiorentina in Serie A, realizzando con la Viola la sua ultima rete nella competizione, proprio al Franchi contro il Messina (dicembre 2006).

Vincenzo Montella ha vinto due delle tre partite da allenatore in Serie A contro il Lecce (1P), ma ha perso l'ultima nell'aprile 2012 alla guida del Catania.

Vincenzo Montella ha vinto l'unico precedente in panchina in Serie A contro Fabio Liverani, guidando la Fiorentina nel successo 5-2 in casa del Genoa nel settembre 2013.

Arbitra il match Marco Piccinini, alla sua dodicesima direzione in Serie A, la settima stagionale.

Unico squalificato della partita è Lapadula, fermato da l Giudice sportivo per due turni dopo l'episodio che lo ha visto protagonista lunedì sera con Olsen.