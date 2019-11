Spinazzola ha recuperato?

"Abbiamo tre possibilità per quel ruolo, Santon, Spinazzola e Florenzi. Quest'ultimo è pronto, si è allenato con noi in questi giorni. Per decidere guardo alle caratteristiche dell'altra squadra e della partita. In Turchia Santon ha giocato bene, così come Florenzi ha fatto bene con il Brescia. Domani scioglierò ogni dubbio".