Verona-Roma 1-2, il risultato in diretta LIVE. Gol di Perotti su rigore

Il Verona, ottavo in compagnia del Parma in classifica, ospita la Roma al Bentegodi. I giallorossi cercano tre punti in ottica Champions. Dopo 17 minuti sblocca Kluivert su splendido assist di Pellegrini, ma immediato arriva il pari di Faraoni. Al 35' Kluivert si fa male e lascia il posto a Perotti che, su rigore, riporta avanti i giallorossi. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A