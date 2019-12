Juventus-Sassuolo, orari e dove vedere la partita in tv

La Juventus dopo l'impegno in Champions League contro l'Atletico Madrid, si rituffa nel campionato. All'Allianz Stadium arriva il Sassuolo, sfida tradizionalmente positiva per i bianconeri. Tutte le informazioni su orari e programma della partita

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, la Juventus ospita il Sassuolo all'Allianz Stadium. Sfida tradizionalmente favorevole per i bianconeri che hanno vinto gli ultimi 7 incontri in Serie A. La Juventus arriva alla gara da imbattuta, con quattro vittorie nelle ultime partite di campionato. Per il Sassuolo invece è arrivata una sconfitta contro la Lazio nei minuti di recupero. Sarà il tredicesimo incontro in Serie A tra Juventus e Sassuolo. Sfida che tradizionalmente sorride ai bianconeri che a Torino hanno vinto 10 incontri sui dodici disputati.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 14^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 1° dicembre alle ore 12.30 all’Allianz Stadium di Torino. La gara fra Juventus e Sassuolo verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. I clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN possono vedere la gara in TV sul canale 209.