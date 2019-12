Il Napoli perde in casa contro il Bologna e non dà continuità all'ottima prestazione di Anfield contro il Liverpool in Champions. Ancelotti è deluso: "Il collettivo non sta funzionando, parlerò coi giocatori per cercare di trovare delle soluzioni. Se non mi aiuteranno farò da solo"

Il Napoli perde al San Paolo contro il Bologna 2-1. Ancelotti non ci sta e sbotta ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori si devono sentire responsabili. Non voglio prendermele tutte io le responsabilità. Devono andare in campo con più chiarezza. Ci devono mettere del loro e in questo momento lo stanno facendo solo in parte. Abbiamo perso linearità nel gioco. Siamo meno fluidi. Ci sono tante cose che si possono migliorare. È un problema di starci sempre con la testa. Il collettivo non sta funzionando. Ho un rapporto diretto con la società e mi confronto con loro ogni giorno".

"Questo periodo negativo sta durando troppo"

La classifica non sorride. Sono 20 i punti conquistati in 14 partite. Era dalla stagione 2009/10 che gli azzurri non raccoglievano così pochi punti nelle prime 14 giornate. La distanza dall'Inter capolista è di 17 lunghezze. "La squadra - prosegue l'allenatore del Napoli - non riesce a mantenere un livello di applicazione e continuità come quello avuto col Liverpool in Champions. Il momento è molto negativo e delicato, dobbiamo trovare la maniera di uscire da questo periodo di difficoltà che è veramente troppo lungo. Sento la fiducia di squadra e società, ma le cose non vanno bene. Mi voglio confrontare con la squadra per cercare di trovare una soluzione: se la squadra non mi aiuta a trovare soluzioni, le troverò da solo".