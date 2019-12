Il Napoli non sa più vincere in campionato. Il lungo calvario di Ancelotti è evidenziato da numeri impietosi: l'ultimo successo in A risale al 19 ottobre. Il ko in rimonta rimediato al San Paolo dal Bologna (4^ sconfitta stagionale) ha spazzato via il pareggio di Anfield. Fischi del San Paolo, un'altra notte da dimenticare. E ora andrà in scena un altro faccia a faccia, questa volta però tra Ancelotti e i giocatori...