Verona-Roma, Fonseca: "Vittoria da grande squadra"

Paulo Fonseca è visibilmente soddisfatto. Il successo della Roma lancia i giallorossi in lotta Champions. "Sì, bellissima vittoria - ha detto l'allenatore a Sky -. Abbiamo dimostrato grande atteggiamento e grande spirito di squadra. Vincere cosi bene contro una bella squadra come il Verona non era facile. La Roma è molto migliorata sotto l'aspetto difensivo. Difendere bene è molto importante per tutta la squadra, anche per chi gioca in attacco. Forse potevamo giocare meglio palla al piede, ma abbiamo invece giocato bene come atteggiamento. Sono davvero soddisfatto, battere il Verona che gioca bene non era facile. E' una vittoria da grande squadra".

Juric: "Episodi decisivi, non facciamo drammi"

L'allenatore del Verona, Ivan Juric, al termine della gara: "Mi tengo la prestazione che, a mio avviso, è stata positiva. In partite come questa sono decisivi gli episodi e quelli sono stati tutti a vantaggio della Roma. Loro hanno qualità e se fai errori come abbiamo fatto noi queste partite le perdi. Ma non dobbiamo fare drammi, la partita l'abbiamo giocata bene. Nel secondo tempo non abbiamo sofferto, nella prima frazione invece abbiamo concesso qualcosa.