Gran Galà del calcio, la cerimonia in diretta LIVE

Incominciano ad arrivare i primi ospiti al Gran Galà. Tra questi, candidato come miglior difensore nella top 11: "E' un onore essere qua. Perché non tiro più rigori? In carriera ho sbagliato più rigori che punizioni", ha scherzato il serbo, che poi ha aggiunto. "Sono contento di aver scelto la Roma, è stata la decisione giusta per me. Fonseca? Mi ha colpito molto la sua Idea di calcio e il suo modo di preparare le partite". GUARDA L'INTERVISTA A KOLAROV