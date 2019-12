Juventus, Paratici dal Gran Galà del Calcio: "CR7 da Pallone d’Oro, Dybala nostro 10"

Cristiano Ronaldo non sta vivendo il miglior momento da quando è alla Juventus, ma il club non è preoccupato. "Non vedo questo periodo complesso, dobbiamo ringraziarlo per essersi messo a disposizione di Sarri anche quando non era in condizione ottimale. Non essendosi potuto allenare per un po’, è normale che non sia al massimo" ha spiegato Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della società bianconera, intervistato al Gran Galà del Calcio da Sky Sport. Il portoghese non è rientrato nei primi tre in lizza per il Pallone d’Oro: "Pensiamo che meritasse di vincere, in questi premi le classifiche sono sempre opinabili. Sarà sicuramente un obiettivo per l'anno prossimo, con la Champions League potrebbe essere più vicino. Lui è competitivo e ambizioso e vuole dimostrare di essere il numero uno ovunque. Resterà senza dubbio". Chi invece si sta esprimendo su livelli altissimi è Paulo Dybala. "È un gran giocatore, il nostro numero dieci e non a caso. Non stiamo parlando di rinnovo, ma affronteremo il discorso a tempo debito". Infine un commento sulla classifica, che adesso vede la Juventus inseguire l'Inter, dopo il pareggio col Sassuolo: "Tutti quelli che fanno sport sanno quanto sia difficile vincere una volta, pensate quanta ce ne vuole fino ad arrivare ad otto. Noi vogliamo essere superiori a questa possibile inconscia pancia piena. Su venti partite ne abbiamo vinte sedici e pareggiate quattro, quindi la 'pancia piena' credo sia solo un pensiero che viene quando c'è un momento di minima difficoltà come un pareggio". Paratici si è espresso così invece in relazione all'imminente mercato di gennaio: "In entrata non ritocchiamo nulla, la rosa è competitiva. Abbiamo già tanti giocatori di altissimo livello. Tonali è un ottimo giocatore e voglio fare i complimenti a Turati, non era facile fare così bene in esordio; ha parato fin troppo bene contro di noi. Movimenti? In uscita forse soltanto Mandzukic potrebbe andar via, abbiamo deciso insieme di prendere questo periodo per decidere insieme la cosa migliore. Non siamo pressati né abbiamo preoccupazioni, faremo le nostre valutazioni a tempo debito".

Pjanic: "Proveremo a vincerle tutte"

Nell’ultimo turno di campionato, la Juve ha subito il sorpasso dell’Inter in classifica in vetta. "Non siamo ancora a metà stagione. Abbiamo affrontato tanti avversari forti, l'Inter sta facendo altrettanto bene. Siamo a un punto non a dieci, la stagione è lunga e ci dispiace di aver perso punti ieri. Ma continueremo a provare a vincerle tutte. Andremo avanti obiettivo dopo obiettivo, l'importante sarà vincere le partite secche e gli avversari diretti. Li aspetteremo e giocheremo con la consapevolezza di poter vincere" ha rassicurato Miralem Pjanic, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal Gran Galà del Calcio. Un pensiero dedicato a Cristiano Ronaldo: "Non è abituato a essere fuori dai primi tre per il Pallone d’Oro. Ci dispiace, è stato negli ultimi anni il migliore al mondo. Ha fatto tantissime cose nella sua carriera e tantissime cose nel calcio".