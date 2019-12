Lega Serie A: fumata nera nelle elezioni nuovo presidente, arriva il commissario

Nulla di fatto in Lega Serie A per l'elezione del nuovo presidente. Da questo martedì, quindi, entrerà in carica il commissario ad acta Mario Cicala che avrà il compito di individuare il nuovo presidente

Due le votazioni ed entrambe non hanno raggiunto il quorum di 14 voti. Al primo tentativo sono state 11 le schede nulle, al secondo 13. L'assemblea è durata poco più di un'ora. Il commissario ad acta Mario Cicala entrerà dunque in carica da domani martedì 3 dicembre, come stabilito dallo scorso Consiglio Federale della Figc. Cicala, ex magistrato torinese alla guida dallo scorso primo ottobre l'organismo di vigilanza della Figc, avrà circa tre mesi per individuare il nuovo presidente della Lega Serie A a partire da marzo 2020. Il presidente uscente Gaetano Miccichè si era dimesso lo scorso 19 novembre, dopo che il mese precedente la procura della Federcalcio aveva avviato un'indagine circa la regolarità della sua elezione, avvenuta in un'assemblea svoltasi nel marzo 2018.