1/21

Il Cies, l'Osservatorio del Calcio, ha analizzato i minuti disputati in campo dai giocatori, nello stesso club, nell'ultimo decennio. La classifica è stilata in base alla percentuale di minutaggio di un singolo calciatore rispetto a quelli giocati dall'intera squadra dal 2009 in poi. 12 delle 20 prime posizioni nella graduatoria rossonera sono occupati da giocatori che oggi militano altrove o si sono ritirati: grande sorpresa al 1° posto, ma non solo. Ecco la classifica completa