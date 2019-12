Il centrocampista si è fermato per una distrazione miotendinea al piede destro, le sue condizioni verranno rivalutate all’inizio della prossima settimana. Non ci sarà per la sfida con la Roma: la sua assenza si aggiunge a quelle di Sensi e Barella a centrocampo

Brutte notizie per Antonio Conte, a pochi giorni dal delicato impegno di campionato contro la Roma. Roberto Gagliardini infatti ha riportato un infortuno al piede: a comunicarlo è l’Inter con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. "Esami clinici e strumentali per Roberto Gagliardini all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Le condizioni di Gagliardini saranno rivalutate la settimana prossima" si legge. La presenza del giocatore è compromessa anche per la gara di Champions League del prossimo martedì contro il Barcellona.

Emergenza a centrocampo

Un’assenza, quella di Gagliardini, che si aggiunge a quelle di Sensi e Barella nel reparto. Conte dunque dovrà trovare altre soluzioni per sopperire a questa ulteriore mancanza, in una stagione che finora ha riservato troppi problemi fisici per i calciatori nerazzurri.