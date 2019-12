1/11

Lo studio è del Cies, che ha analizzato i minuti giocati dai calciatori in uno stesso club nell'ultimo decennio. Nella top 10 della Roma, in particolare, non possono mancare gli storici capitani che si sono passati la fascia dal 2009 a oggi. Scopriamo la classifica completa dal decimo posto, risalendo fino al podio

TUTTE LE NEWS SULLA ROMA