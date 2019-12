Inter, il video della nuova campagna di Natale

Si chiama "An Authentic Christmas" la nuova campagna di Natale del club nerazzurro realizzata dalla Media House nerazzurra

Dopo il successo di InterPresents, campagna di Natale 2018 che raccontava il Natale nerazzurro attraverso dei regali immaginari, i tifosi dell’Inter potranno vivere An Authentic Christmas e trovare davvero sotto l’albero i prodotti del mondo nerazzurro.

E' la nuova innovatica campagna di Natale nerazzurra. Il punto di partenza è un vero e proprio teleshow di Natale, un midform trasmesso sulle piattaforme Youtube e Facebook del Club che presenta diversi prodotti nerazzurri in modo ironico e sullo stile delle televendite di inizio anni ’90. Nel corso della trasmissione apparirà in sovraimpressione un numero di telefono, al quale per la prima ora risponderà l’Inter Forever Fabio Galante.

An Authentic Christmas vede la partecipazione di 9 giocatori nerazzurri e di mister Antonio Conte, voce narrante di una favola di Natale, Raul Cremona nel ruolo del presentatore Ricky Rasola accompagnato da Astrid Ericsson e il cameo del cantante Eddy Veerus e dei Dj Merk & Kremont.