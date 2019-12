Juventus, Ramsey non ci sarà con la Lazio: sovraccarico ai flessori della coscia sinistra

La Juventus perde Aaron Ramsey per la trasferta di sabato sera all'Olimpico contro la Lazio, gara valevole per la 15^ giornata di Serie A. Lo rende noto il club bianconero in un comunicato ufficiale. Al termine della seduta di lavoro del giovedì "è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno". Di certo non farà parte della trasferta romana, dove dovrebbe tornare a disposizione Adrien Rabiot. Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Sami Khedira, sottoposto nella giornata di mercoledì a un'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro e destinato a restare fuori dai giochi per circa tre mesi. Per Ramsey, che in stagione ha totalizzato 11 presenze - di cui 6 da titolare - con due reti e 464 minuti complessivi in campo, si tratta del terzo stop per infortunio nella sua esperienza italiana, avviata a luglio. Il 28enne gallese aveva già saltato le prime due partite di campionato contro Parma e Napoli per una lombalgia e le gare contro Bologna e Lecce in A e allo Stadium contro la Lokomotiv Mosca in Champions League per un guaio agli adduttori.