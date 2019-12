L'intervento al ginocchio sinistro è perfettamente riuscito, ma per la Juventus non arrivano buone notizie: Sami Khedira sarà costretto a rimanere fuori per circa tre mesi. Il centrocampista tedesco, che in questa stagione ha giocato 17 partite con la maglia bianconera, è stato sottoposto ad un'operazione di "pulizia" per via artroscopica ad Augsburg, in Germania, e non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per un periodo di tempo più lungo del previsto. Inizialmente, infatti, sembrava che Khedira potesse recuperare in circa un mese: non sarà così.

Il report medico

Ad annunciarlo è stata la stessa Juventus, che attraverso questo report medico ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore: "Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, - si legge - l’intervento di 'pulizia' per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi".