"L'Uomo della Domenica": Porrà racconta Gigi Radice

Un nuovo appuntamento con "L'Uomo della Domenica", una puntata ricca di suggestioni musicali, letterarie e cinematografiche che ci riporta negli anni ’70, quando Pulici, Sala, Graziani e compagni riportarono la gloria nel ricordo di ogni torinista, trasformando quella formazione in un mantra, una preghiera laica, come la poesia che scandisce i nomi indimenticabili dei caduti di Superga, nuvole appese al cielo granata.

Raccontare Radice, ad un anno dalla scomparsa, significa rievocare ricordi che appartengono a tutti. Come sempre accade davanti a uomini, a conquiste che hanno lasciato tracce indelebili.

Gigi Radice fu un precursore, così moderno, così avanti da trapiantare in Italia l'utopia realizzata del calcio totale olandese, proponendo filosofie di gioco che poi sarebbero state adottate anche da altri allenatori. Lo ammette apertamente Fabio Capello, una delle voci di questa emozionante puntata de “L’uomo della domenica”.

Tra le altre testimonianze, i ricordi degli ex scudettati granata Paolo Pulici e Claudio Sala, l’attuale presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo, il regista Davide Livermore che il 7 dicembre inaugura la stagione del Teatro alla Scala con “Tosca”, un appassionato tifoso torinista; e ancora, lo scrittore Giuseppe Culicchia che ha scritto tre libri sul Toro e Beppe Bergomi che fu allenato per un breve periodo da Radice all’Inter.

"Gigi Radice- Grazia e tremendismo": gli appuntamenti su Sky Sport

La puntata dedicata a Gigi Radice de “L'uomo della domenica- Disorso su due piedi" andrà in onda a partire da stasera, venerdì 6 dicembre. Alle 19 su Sky Sport Football, alle 19.30 e 23.45 su Sky Sport Serie A e alle 20 e 22.30 su Sky Sport Uno. Sabato 7 dicembre alle 13.30 e 20.30 su Sky Sport Uno; alle 14 e 23.30 su Sky Sport Serie A e a mezzogiorno e alle 23 su Sky Sport Football. E ancora: domenica 8 dicembre a mezzogiorno e a mezzanotte e mezza su Sky Sport Serie A; alle 14.30 e 18.30 su Sky Sport Uno e alle 20 su Sky Sport Football. Disponibile on demand e su Sky Go.