Juve, Pjaca torna tra i convocati per la Lazio a 9 mesi dall'infortunio

La luce in fondo al tunnel, un calvario che per Marko Pjaca potrebbe essere finalmente concluso: c'è anche il classe '95, nella lista dei convocati diramata da Maurizio Sarri per Lazio-Juventus. Si tratta della prima volta dal ritorno in bianconero dopo il prestito alla Fiorentina, dove Pjaca aveva concluso anzitempo la scorsa stagione (19 presenze e un gol) con la rottura del legamento crociato sinistro, il 9 marzo.

Pjaca-Juve, una storia sfortunata



Un colpo terribile per chiunque, ancora di più per l'attaccante croato: nel 2017, Pjaca si era infatti rotto anche il crociato destro, durante un'amichevole contro l'Estonia. All'epoca, il giocatore era in piena rampa di lancio bianconera: arrivato per 23 milioni dalla Dinamo Zagabria nell'estate precedente (un investimento giustificato anche dalle promettenti giocate a Euro 2016), Pjaca aveva trovato il suo primo e unico gol con la maglia della Juve in Champions League contro il Porto, il 22 febbraio 2017. Ora un nuovo segnale di rinascita, verso la trasferta dell'Olimpico.