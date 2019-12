Probabili formazioni Serie A della 15^ giornata: ultime news dai campi

Riparte oggi la Serie A con Inter-Roma: Dzeko ce la fa. Conte ripropone Borja Valero con D'Ambrosio dietro. Nella Juventus favorito Dybala ma KO Ramsey. Pioli indeciso su Piatek. Il Napoli, con le spalle al muro, rischia di perdere Koulibaly. Ottimismo per Chiesa in casa Fiorentina

Per tutti i fantallenatori, dare la formazione il venerdì non è mai semplice. Che si tratti di SUPERSCUDETTO o di lega privata, le scelte non sono mai facili vista la distanza temporale tra le varie gare. In soccorso arriva la squadra di Sky Sport, sempre pronta ad aggiornarci sulle ultime dai campi d'allenamento. Ci sono tantissime sfide delicate in questo turno di campionato, sia in testa che in coda. Anche per questo motivo, non si devono sbagliare strategie e scelte.

Negli ultimi giorni ci sono stati un bel po' di problemi per giocatori 'di grido'. Altri non sono al 100% e vengono costantemente monitorati. Per altri infine la scelta finale arriverà solo a ridosso del match. Tra mille problemi, il fantallenatore si può anche affidare a intuito e sensazioni; sia proprie che dei vari inviati di Sky. Ricordate anche di consultare i nostri CAMPETTI per avere un’idea più precisa sulle varie formazioni titolari, gli infortunati e gli squalificati



INTER-ROMA, ore 20:45

Inter, Gagliardini out. Tocca a Borja Valero



C’è un nuovo titolare nell’infermeria nerazzurra. Contro la Roma mancherà anche Roberto Gagliardini che siederà in tribuna a San Siro a fianco di Sensi, Barella e Sanchez. Assenza non da poco per Conte che può decidere di lanciare Borja Valero o di accentrare Candreva. D’Ambrosio viaggia tra campo e panchina. E’ in ballottaggio con Godin ma potrebbe anche giocare esterno di centrocampo nel caso Candreva facesse la mezzala. Davanti nessuna sorpresa: Lautaro e Lukaku saranno ancora i punti di riferimento offensivi.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku

Roma, Dzeko ha fatto risveglio muscolare con la squadra



Zaniolo rientra dalla squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Le notizie dall’infermeria sono in costante aggiornamento: Dzeko ieri sera aveva ancora quasi 38 di febbre ma era sua ferma intenzione essere della partita. Stamattina le cose andavano meglio con il bosniaco che era regolarmente con i compagni per il risvelio muscolare. Kluivert invece, come annunciato da Fonseca è out visto il problema al flessore. Perotti e Mkhitaryan si giocano una maglia.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Paul Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

ATALANTA-VERONA, sabato ore 15

Atalanta, De Roon e Gomez risparmiati?



Mancano pochi giorni alla gara della vita. Difficile non pensare alla trasferta contro lo Shakhtar che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di Champions. Prima però ci sono tre punti vitali da portare a casa per la banda di Gasperini. Il tecnico nerazzurro potrebbe però preservare più di un elemento proprio in vista della Coppa. Toloi torna dalla squalifica e in difesa potrebbe rivedersi Masiello al posto di Palomino. A centrocampo Freuler è favorito. Là davanti c’è Malinovskyi pronto a scendere in campo dal 1’ . Gosens, Gomez e De Roon non dovrebbero far parte della formazioen di partenza.



ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Muriel

Verona, Gunter squalificato. Salcedo KO

Negli ultimi tempi era spesso in ballottaggio con le altre punte ma per qualche tempo non sarà più così per Eddie Salcedo che ha visto chiudersi prima del previsto il 2019, causa infortunio in allenamento. Di Carmine quindi pare essere la scelta più ovvia per Juric. In mediana dovrebbe tornare titolare Veloso che avevamo visto in campo per 20’ contro la Roma. In difesa non ci sarà Gunter, squalificato. Dovesse tornare Kumbulla, quel posto sarebbe suo. Se invece il giovane difensore non recuperasse per tempo, il favorito potrebbe essere Empereur.

UDINESE-NAPOLI, sabato ore 18

Udinese, soliti dubbi sulle fasce

Contro il Bologna, in Coppa Italia, sono rimasti a riposo tanti titolari. La panchina quindi ci può dare qualche indizio. Nestorovski seduto e Lasagna in campo. Possibile che i ruoli si invertano sabato pomeriggio. L’altro posto in attacco è di Okaka. Soliti dubbi sulle fasce con Sema che dovrebbe tornare a disposizione. Out invece Jajalo e molto probabile la conferma di Walace in mezzo al campo.

Napoli, ansia per Koulibaly

Per tantissimi è periodo di febbre e influenza e i calciatori non fanno eccezione. Dries Mertens a inizio settimana è rimasto a casa. Milik ha lavorato parzialmente con la squadra ma non è ancora recuperato. Personalizzato per Allan, Ghoulam, Tonelli e Koulibaly che ha rimediato un trauma contusivo alla spalla sinistra. La sua situazione è monitorata e una decisione verrà presa venerdì. Al momento titolri sarebbero Maksimovic e Manolas. In mediana Zielinski a sinistra con Insigne avanzato in attacco in coppia con Lozano.



NAPOLI (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Lozano

LAZIO-JUVENTUS, sabato ore 20:45

Lazio, Luis Alberto in gruppo. Niente allarme per Leiva

A Formello, Simone Inzaghi sta cercando di gestire al meglio la condizione di Luis Alberto. Lo spagnolo aveva saltato due allenamenti a inizio settimana ma poi è tornato parzialmente in gruppo. Lo staff medico lo sta gestendo evitandogli sovraccarichi. Contro la Juve ci sarà anche Leiva, uscito domenica scorsa per un problema che si è rivelato meno grave del previsto. Patric e Marusic restano indisponibili. Dietro il ballottaggio tra Luiz Felipe e Bastos vede il primo favorito sul secondo. In mezzo qualche possibilità anche per Parolo, eventualmente al posto di Milinkovic-Savic

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Juventus, Dybala in vantaggio. Ramsey out

Due dubbi in casa Juventus. Sarri ha recuperato Rabiot ma perso Khedira per circa 3 mesi. In attacco nessun dubbio su CR7 mentre non è certo chi lo affiancherà. Il solito testa a testa vede Dybala in leggero vantaggio su Higuain ma tutto potrebbe cambiare nel giro di un allenamento. In mediana c'è Emre Can in pole position. L’altra domanda che cerca risposta certa è “chi sulla trequarti?” Le ultime uscite di Bernardeschi sono state sottotono. Ramsey poteva essere un'alternativa ma non ci sarà a causa di un sovraccarico ai flessori della coscia. Sarri pare intenzionato a lanciare dal primo minuto Bentancur

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Ronaldo

LECCE-GENOA, domenica ore 12:30

Lecce, fuori Rossettini, recuperato Majer

L’impegno in Coppa Italia ha visto molte seconde linee scendere in campo. Lo stesso Liverani ha ammesso di essere concentrato solo sul campionato. In casa contro il Genoa mancheranno Lapadula e Rossettini, entrambi squalificati. Dell’Orco è in pole per un posto da difensore centrale. In mezzo riecco Majer che ‘panchinerà’ uno tra Petriccione e Tachtsidis. Farias e Mancosu non sono al meglio. Davanti ballottaggio La Mantia-Farias.

Genoa, Ghiglione recuperato. Tocca a Pinamonti?

L’impegno in Coppa Italia ha messo in mostra un ottimo Pinamonti che si candida per togliere il posto nell’XI titolare a Favilli. Pandev e Agudelo vanno verso la conferma mentre in mediana c’è Lerager non al meglio. In difesa si dovrebbe rivedere Criscito con due possibili ruoli: esterno sinistro o centrale di difesa qualora Motta decida di schierare Pajac in fascia. Out Zapata e Kouamé. A destra buone notizie con Ghiglione recuperato e arruolabile

SASSUOLO-CAGLIARI, domenica ore 15

Sassuolo, Consigli ancora a parte

Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia, il Sassuolo si rituffa in campionato con i vari big (risparmiati contro il Perugia a metà settimana) pronti a tornare protagonisti. Davanti c’è da segnalare un Berardi sulla via del recupero anche se non dovrebbe essere già pronto a tornare a disposizione. Discorso divero per Ferrari che va verso la convocazione. Consigli si è allenato ancora a parte e non è detto che ritorni subito tra i pali. Traoré-Djuricic il ballottaggio sulla trequarti.

SASSUOLO (4-3-1-2) probabile formazione: Turati; Toljan, Marlon, Romagna; Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga

Cagliari, un paio di cambi per Maran

Con Olsen ancora fermo per squalifica, tocca di nuovo a Rafael. In difesa torna Cacciatore che si candida per una maglia sull’out di destra. Confermato Pellegrini dalla parte opposta. In mediana duello Castro-Nandez con il secondo in leggero vantaggio. Davanti ci saranno i soliti: Nainggolan a supporto di Joao Pedro e Simeone.

SPAL-BRESCIA, domenica ore 15

Spal, esterni (destri) ancora in forse

Gara delicatissima quella che vedrà opposte Spal e Brescia. La squadra di Semplici riparte dal secondo tempo di San Siro con Valoti protagonista. Il centrocampista va verso la conferma mentre Missiroli, di rientro dalla squalifica, non dovrebbe aver problemi nel riposizionarsi al centro del centrocampo titolare. A destra ancora problemi con Strefezza e Sala non al 100%. Non dovessero farcela, spazio a Cionek

Brescia, Corini riparte dal 4-3-1-2

Rispetto alla formazione vista nel Derby contro l’Atalanta, non ci dovrebbero essere grossissime novità all’indomani del ritorno in panchina di Eugenio Corini. Ciò che verrà modificato sarà il sistema di gioco con Romulo trequartista e la difesa a quattro. In attacco Torregrossa e Balotelli sono i principali indiziati per una maglia da titolare ma Supermario non è al meglio quindi occhio al possibile ‘colpo di coda’ di Donnarumma.

TORINO-FIORENTINA, domenica ore 15

Torino, avanti con la difesa a 4

Dopo la vittoria esterna a Genova, il Torino di Walter Mazzarri vuole continuare la striscia cercando di scalare la classifica. Contro la Fiorentina mancherà però ancora il Gallo Belotti. Il tecnico granata presenterà un 4-4-1-1 con De Silvestri e Bremer esterni bassi e con Verdi e Ansaldi sull’out di centrocampo. Lukic dovrebbe agire alle spalle di Berenguer

TORINO (4-4-1-1) probabile formazione: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Rincon, Baselli, Verdi; Lukic; Berenguer



Fiorentina, Chiesa in gruppo. C'è ottimismo

Vincenzo Montella è privo di Pezzella e Ribery ma potrà contare, salvo cataclismi, sul ritorno di Federico Chiesa che è tornato a lavorare con il resto della squadra. Resta da capire se lo staff Viola preferirà farlo rientrare per gradi non rischiandolo immediatamente dall'inizio. In difesa ci sarà Ceccherini mentre davanti chi ha il psto (quasi) sicuro è Vlahovic

SAMPDORIA-PARMA, domenica ore 18

Sampdoria, Linetty unica possibile new entry

La sconfitta maturata nel finale a Cagliari ha fatto male al morale e alla classifica ma Claudio Ranieri può essere soddisfatto di molte cose viste in Sardegna. La speranza di molti (fantallenatori in primis) è che Fabio Quagliarella si sia definitivamente sbloccato. In difesa, sulla destra, non rientrano i titolari di ruolo quindi possibile che Thorsby sia di nuovo adattato a fare il terzino. Linetty se la gioca con Vieira. Dovesse spuntarla sarebbe quasi sicuramente l’unico cambio rispetto al 3-4 patito contro il Cagliari.

Parma, torna il tridente puro?

Nell’ultimo impegno contro il Milan, D’Aversa aveva dovuto ovviare alle assenze in attacco puntando su Kucka falso 9. Il rientro di Cornelius e Gervinho potrebbe far tornare in auge il ‘vecchio’ tridente. L’ivoriano è ancora monitorato visto che non è al 100%. Torna a disposizione anche Scozzarella che però dovrebbe partire dalla panchina. Hernani-Kucka-Barillà è il trio di centrocampo più probabile.

BOLOGNA-MILAN, domenica ore 20:45

Bologna, Medel out. Skov Olsen si candida

La rete segnata contro il Napoli potrebbe permettere a Skov Olsen di giocarsi alla pari le chance di titolarità con Orsolini. In difesa Krejci è uscito per infortunio contro l’Udinese nell’impegno di Coppa Italia. Mbaye è pronto a sostituirlo. In mediana non ci sarà lo squalificato Medel mentre Soriano prova a recuperare e a tornare a disposizione anche se Svanberg resta ancora in pole

Milan, due testa a testa di difficile soluzione

La certezza è la difesa: i quattro titolarissimi (con Conti a destra) saranno in campo dal 1’ anche contro il Bologna. Più incertezza tra centrocampo e attacco. Paquetà è pronto a tornare ma Kessié sta attraversando un buon momento di forma e non si farà facilmente da parte. Discorso inverso per Piatek che deve ritrovare felleing e ritmo. Pioli ha spesso fatto intendere che prima o poi cambierà se l’astinenza dovesse continuare. Leao spera di vincere il ballottaggio per un posto da prima punta.