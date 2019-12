Bologna-Milan, Mihajlovic verso il ritorno in panchina. Lo conferma il suo vice

Il serbo in panchina nel posticipo della 15^ giornata di Serie A Bologna-Milan, se non ci dovessero essere precipitazioni. La conferma arriva dalle parole del suo vice in conferenza. Skorupski: "Quando c'è Sinisa facciamo qualcosa in più"

Sinisa Mihajlovic tornerà in panchina in occasione della sfida contro il Milan in programma domenica sera allo stadio Dall'Ara. La conferma arriva dal vice-allenatore del Bologna Miroslav Tanjga in conferenza stampa: "Per come stanno ora le condizioni, domani dovremmo rivedere e riavere Sinisa in panchina". Il ritorno del serbo sulla panchina rossoblù potrebbe essere in dubbio solamente in caso di pioggia. Al momento non è prevista nessuna precipitazione sulla città di Bologna per la serata di domenica. Ha parlato anche il portiere Skorupski, che ha ribadito l'importanza di avere Mihajlovic al fianco della squadra: "Senza nulla togliere allo staff che sta facendo un lavoro bellissimo, ogni volta che Sinisa è vicino a noi facciamo qualcosa in più. Adesso che è tornato lui speriamo di tornare il Bologna forte dell’anno scorso, anche se è giusto che ci prendiamo le colpe per le partite fatte male".

Pioli: "Mihajlovic è un esempio di determinazione"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match con il Bologna, non ha potuto fare a meno di parlare di Mihajlovic: "So benissimo che il Bologna sia più forte da quando c'è Sinisa e mi auguro di poterlo affrontare e salutare. Dall'estate io tifo per il Bologna, Mihajlovic è un esempio di determinazione e volontà. Il tifo è dovuto anche per il comportamento della società nei suoi confronti e per il calore che la città gli sta dimostrando. Non avevo dubbi perché ho lavorato lì e ho ottimi ricordi. Sarei felice di salutare Sinisa domani".