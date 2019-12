Lecce-Genoa 2-2. Falco e Tabanelli rispondono a Pandev e Criscito. Gol e highlights

Succede di tutto allo stadio “Via del Mare”. Il Genoa sblocca il match con uno splendido pallonetto di Pandev da 40 metri e raddoppia con un rigore realizzato da Criscito nel recupero del primo tempo. Cambia tutto nella ripresa. I rossoblù restano in nove per le espulsioni di Agudelo e Pandev (entrambi per doppia ammonizione) e Liverani trova il pareggio con i suoi cambi: in rete Falco con uno splendido sinistro a giro e Tabanelli con un colpo di testa