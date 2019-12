Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 15^ giornata

Il lungo weekend della 15esima giornata di Serie A arriva al suo terzo e ultimo giorno. Dopo l'avvio del venerdì sera con il big match tra Inter e Roma e un sabato passato per Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus è tempo di vivere le sei gare della domenica. Il calendario si apre con l'anticipo delle 12.30 al Via del Mare tra Lecce e Genoa, con Fabio Liverani che incrocia il suo passato in una sfida salvezza. Tre sono invece le sfide delle 15: all'Olimpico Grande Torino arriva la Fiorentina. I granata di Mazzarri cercano una vittoria in casa che manca dal 26 settembre, i viola di Montella devono cancellare una striscia di tre ko di fila. Alla stessa ora il Sassuolo proverà a fermare la marcia del Cagliari, in serie positiva da 12 incontri, al Mapei Stadium. L'altra sfida salvezza di giornata è quella tra Spal e Brescia, nella giornata del ritorno di Eugenio Corini sulla panchina lombarda. Al Mazza saranno a confronto penultima e ultima forza del campionato. Alle 18 riflettori puntati sullo stadio Ferraris per Sampdoria-Parma. A chiude il programma di giornata sarà il posticipo delle 20.45 tra Bologna e Milan, con i rossoneri che cercano la seconda vittoria consecutiva in Emilia dopo il blitz di Parma sfidando una squadra che arriva dalla vittoria di Napoli.

Domenica 8 dicembre

Lecce-Genoa, ore 12.30, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Torino-Fiorentina, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Spal-Brescia, ore 15.00, Dazn1 (canale 209 di Sky);

Sassuolo-Cagliari, ore 15.00, Sky Sport 253 (satellite e fibra);

Sampdoria-Parma, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Bologna-Milan, ore 20.45, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra).