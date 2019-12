1/12

La Juventus vanta, a fine campionato, la miglior difesa da otto anni. Esattamente come gli scudetti vinti consecutivamente. I tre gol contro la Lazio e la prima sconfitta stagionale hanno consegnato all'Inter il primato di minor gol subiti fin qui in campionato (13), coi bianconeri pari a Lazio e Roma a quota 15. L'ultima volta che la Juve viaggiò alla media di una rete incassata a partita risale addirittura al dicembre del 2010. Ecco la statistica completa anno per anno.

DIFESA JUVE, L'ANALISI DI SKY CALCIO CLUB