Un'amicizia nata ai tempi della Roma, quella tra Radja Nainggolan e Francesco Totti. E che resiste al tempo. Il centrocampista del Cagliari, di passaggio nella Capitale, non ha voluto mancare un appuntamento particolare. Il suo ex capitano giallorosso, infatti, era impegnato con la sua squadra di calcio a 8 nel derby contro la Lazio (perso poi 3-1). Il "Ninja" si è presentato al campo per tifare Totti, poi a fine primo tempo l'abbraccio tra i due in panchina e lo scambio di qualche parola. "È emozionante rivederlo in campo, sono felice di essere qui" queste le parole di Nainggolan dopo aver visto Totti giocare contro la Lazio.