11/11

Il record di calci di rigore trasformati consecutivamente in Serie A appartiene a ROBERTO BONINSEGNA, in grado di arrivare a 20 tentativi vincenti di fila dal dischetto. Furono i suoi primi 20 rigori calciati nel massimo campionato. La serie positiva di "Bonimba" si è aperta in Brescia-Inter del 8 febbraio 1970 e si è interrotta in Fiorentina-Inter del 16 dicembre 1973