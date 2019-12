Rino Gattuso, più di 300 partite ufficiali da calciatore del Milan sotto la gestione Carlo Ancelotti. Sarà lui a sostituire il suo Maestro. Un epilogo impossibile da pronosticare poco più di un anno fa, il 25 agosto 2018, l’esordio al San Paolo del Napoli di Ancelotti proprio contro il Milan di Gattuso, battuto in rimonta 3-2.

Tornerà su una panchina di serie A a 7 mesi di distanza dalla vittoria di Ferrara col Milan che chiuse a -1 dal 4° posto e dall’ingresso in Champions. Lo stesso traguardo che gli chiederà di tagliare da qui a maggio Aurelio De Laurentiis. Per Gattuso sarà un nuovo esordio, un nuovo inizio. Tutto cominciò a circa 100 km dal San Paolo di Napoli, il 3 dicembre di due anni fa, quando venne chiamato a sostituire Montella. Prima tappa Benevento, la prima da allenatore del Milan con un finale reso incredibilmente amaro dal gol di Brignoli… a cancellare la vittoria all’esordio in A di Rino.

Un successo che manca ormai in campionato al Napoli da quasi due mesi: il 2-0 del 19 ottobre al Verona. Da quel giorno due sconfitte e 5 pareggi compreso l’ultimo a Udine. La prima tappa per Gattuso sarà al San Paolo contro il Parma. La scorsa stagione non ci fu storia nel doppio confronto Ancelotti-D’Aversa... un bilancio di 7-0 tra casa e trasferta per il Napoli. Ma oggi il Parma è imbattuto fuori casa dal 5 ottobre, reduce dalla vittoria di Marassi firmata Kucka e con 21 punti in classifica, gli stessi degli azzurri. Il Napoli, finora, ha vinto solo 5 volte in 15 giornate, una in meno del Parma.

Per Gattuso la strada sarà in salita fin da subito. Chissà forse se per capire meglio cosa non è andato in questi mesi... una telefonata al suo vecchio maestro potrebbe anche farla. A patto che non informi il suo nuovo presidente Aurelio De Laurentiis.