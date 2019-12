Napoli, Llorente: "Dispiace per Ancelotti. Gattuso? Subito grande energia"

Le parole dell'attaccante azzurro a Sky Sport a margine della presentazione del calendario 2020. "Vorremmo aver fatto qualcosa in più per evitare questa situazione. Ma ora confidiamo in Gattuso". E Meret: "Grinta e determinazione da vendere, questo Napoli deve riscattarsi"

Rivoluzione in casa Napoli, Gattuso per Ancelotti e azzurri pronti a voltare pagina. Nel giorno della presentazione del Calendario 2020, in cui ha posato, Fernando Llorente ha commentato così il cambio sulla panchina del Napoli ai microfoni di Sky Sport.

Questo Napoli ha la forza per rialzarsi in un momento complicato?

Certo che ce l'abbiamo. È vero che siamo in una situazione di difficoltà, ma siamo forti e se siamo uniti andrà tutto bene. Da sabato contro il Parma vogliamo che tutto cambi regalando una grande vittoria ai nostri tifosi. Non vediamo l'ora che arrivi questa partita.

Quanto vi ha segnato l'addio di Ancelotti?

Sono molto dispiaciuto per come sono andate le cose. Una serie di episodi ci ha portato in questa situazione, tutti vorremmo aver fatto di più rimediando in qualche modo. Mi dispiace tanto per Ancelotti e il suo staff perché sono grandissime persone e grandissimi professionisti. Adesso bisogna andare avanti, per rispetto dobbiamo anche parlare di Gattuso perché ora è lui il nostro allenatore: sono contento del suo arrivo, è venuto con tanta voglia di aiutarci e sin dal primo momento ci ha dato grandi consigli. E poi la sua energia, la sua determinazione, sono subito evidenti e ce le ha trasmesse sin dal primo allenamento. Ci spinge in continuazione: speriamo che prenda il meglio di noi per riuscire ad aiutare la squadra.

A fine stagione il Napoli sarà quarto come si aspetta la proprietà?

Quello è il nostro obiettivo, recuperare posizioni fino ad arrivare nella Champions di domani. E poi continuare questo sogno bellissimo in quella di oggi: per me è qualcosa di incredibile, passare il gruppo ed essere agli ottavi di finale è difficilissimo. Pochissime squadre riescono ad arrivare a questi livelli, abbiamo un'opportunità incredibile di fare la storia. Ci metteremo il cuore per arrivare il più lontano possibile e regalare grandi gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi.

Meret: "La grinta di Gattuso ci farà riscattare"



A confermare le impressioni dell'attaccante, sono arrivate anche quelle di Alex Meret: "Quello che ha colpito tutti di Gattuso è l'enorme grinta e intensità che ci ha subito trasmesso", il portiere fa eco a Llorente a margine dell'evento. "E' un allenatore che saprà trarre il massimo da noi. Stiamo lavorando con questa sua determinazione forte e sappiamo di doverci riscattare perchè questa non è la posizione di classifica che deve avere la nostra squadra. La rosa è competitiva e con volontà e impegno torneremo a scalare la classifica".