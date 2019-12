Genoa-Sampdoria, Thiago Motta: "Affrontiamo derby senza paura"

Vigilia del derby di Genova con le parole in conferenza dell'allenatore del Genoa Thiago Motta, che non esclude che Pinamonti e Favilli possano partire dal primo minuto: ""I buoni giocatori possono sempre giocare assieme" ha spiegato. La classifica per Thiago Motta non è un problema né causa di timore. "Da questa parte non esiste paura. Affronteremo il derby come si affronta una partita di calcio: come una squadra che scende in campo per vincere. Non ci sono tanti segreti né domande - ha sottolineato -. Il calcio è un pallone, undici contro undici. Spero domani di finire bene, con una bella vittoria meritata. Poi ci sarà spettacolo non solo per noi ma anche per i tifosi e per chi sarà davanti alla televisione e noi daremo il massimo per fare una grandissima partita". Tanti gli assenti, soprattutto in attacco, tra squalifiche e infortuni ma Motta è fiducioso nonostante la vittoria nel derby manchi al Genoa da tempo. "Sarà uno stimolo in più. Ma abbiamo la possibilità di fare una grandissima partita per vincere. Abbiamo provato le squadre che possono iniziare la partita, sono convinto che quelli che inizieranno lo faranno alla grande e lo faranno benissimo perché sono motivati come deve essere. E stanno bene a livello fisico e mentale - ha aggiunto Motta -. Sono tranquillo perché hanno la consapevolezza che é una partita importante per noi non solo perché è il derby. Ma trattandosi di un derby ci sarà uno stimolo in più. La squadra che scenderà in campo avrà grande voglia e entusiasmo per fare una grande partita".