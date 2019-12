Inter, visita in quattro ospedali pediatrici di Milano

Regalare un sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale per dimenticare, anche solo per qualche ora, problemi e sofferenze: il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, insieme all'ad Antonello, a Valentino Lazaro, Andrea Ranocchia, Daniele Padelli e Stefan De Vrij e alle giocatrici dell'Inter Women Gloria Marinelli, Irene Santi, Roberta Aprile e Ella Van Kerkhoven hanno fatto visita nella giornata di giovedì ai reparti di pediatria degli ospedali Policlinico-Mangiagalli, Buzzi, Istituto Tumori di Milano e Centro Maria Letizia Verga. "E' sempre emozionante - racconta Zanetti sul sito del club - trascorrere del tempo insieme ai tantissimi bambini che purtroppo trascorreranno il Natale in ospedale. L'Inter fa della responsabilità sociale uno dei suoi valori fondamentali ed è con entusiasmo che portiamo avanti progetti come questo. Portare un sorriso ai bambini meno fortunati è la cosa più bella e speriamo di essere riusciti a regalare loro una giornata indimenticabile". Gli fa eco anche l'ad Antonello: "E' un privilegio poter prendere parte ad un'iniziativa come questa".