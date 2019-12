Sampdoria, Ferrero squalificato 4 mesi: sottratti 1,2 milioni al club

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato squalificato per 4 mesi dalla Federazione per aver versato un bonifico di 1,2 milioni di euro dalle casse del club a una società a lui stesso riconducibile, il tutto "a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo Mugnaini”