L'era Gattuso comincia male per il Napoli, che dopo soli quattro minuti si è trovato sotto nel match contro il Parma. Ma l'avventura con il nuovo allenatore è cominciata in modo traumatico specie per Kalidou Koulibaly. Un errore del senegalese infatti, ha fatto sì che Kulusevski si presentasse a tu per tu con Meret, senza lasciare scampo al portiere avversario. Su una spizzata di Cornelius a metà campo, il centrale è rimasto indeciso fino all'ultimo su cosa fare, finendo con il mancare la palla e con il favorire lo svedese, che arriva così a quattro gol in stagione. Non male per il classe 2000, bravo a resistere al ritorno di Koulibaly, che non è riuscito ad intervenire cadendo in modo goffo alle spalle del giocatore del Parma. Una caduta che lo ha costretto a lasciare il campo subito dopo a causa di un problema ai flessori della gamba destra. Al suo posto Luperto, entrato senza potersi riscaldare dato il pochissimo tempo a disposizione.

Stagione difficile

Non è un'annata facile per Koulibaly, apparso in difficoltà fin dall'inizio dopo la Coppa d'Africa giocata in estate, competizione che lo ha costretto a unirsi più tardi del previsto al resto del gruppo. Con tutte le problematiche del caso, venute fuori già alla seconda giornata con la Juventus, dove il senegalese favorì il gol del 2-0 di Higuain e, soprattutto, vanificò la rimonta azzurra con l'autorete a tempo scaduto. Da dimenticare anche il match perso con il Cagliari, dove è entrato al 46' per poi farsi espellere per proteste. Rivedibile anche nella gara contro l'Atalanta, prima dell'errore che ha spianato la strada a Kulusevski.