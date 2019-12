Napoli-Parma alle 18.30, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

L’esordio di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. È questo uno dei temi principali della sfida tra Napoli e Parma, secondo anticipo della 16^ giornata di Serie A. La società del presidente De Laurentiis ha deciso di svoltare in settimana, esonerando Carlo Ancelotti e affidando la conduzione tecnica proprio all’ex Milan. Toccherà adesso a Gattuso trovare la giusta ricetta per far risalire il Napoli, settimo in classifica e senza successi in Serie A da ben 7 giornate. Al San Paolo però arriverà un Parma – stessi punti in classifica degli azzurri, 21 – molto motivato dopo il successo al Ferraris contro la Sampdoria dell’ultimo turno. Curiosità statistica: Napoli e Parma hanno mandato in rete rispettivamente 11 e 10 giocatori diversi in questo campionato, meglio di loro hanno fatto solo Atalanta e Cagliari (entrambe 12).

Dove vedere Napoli-Parma

La partita tra Napoli e Parma, valida per la 16^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 14 dicembre allo stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio alle ore 18.30. Come comunicato dal Napoli attraverso una nota ufficiale, la gara avrà il via con 30 minuti di ritardo rispetto alle 18, orario inizialmente in calendario, con apertura dei cancelli d'ingresso allo stadio San Paolo prevista tra le 15.30 e le 16. La ragione del posticipo è nel nubifragio che ieri si è abbattuto nel pomeriggio su Napoli e che aveva causato danni alla struttura di copertura dello stadio. Molti cupolini sono saltati e su altrettanti andava valutato il rischio che cadessero sulle tribune. Questo il principale motivo delle apprensioni del comune di Napoli e dei tecnici che nella mattinata di oggi hanno svolto dei sopralluoghi insieme con i vigili del fuoco, prima del definitivo ok alla disputa della gara. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); la gara inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. A commentare il match sarà Maurizio Compagnoni con il commento tecnico affidato a Lorenzo Minotti, mentre a bordocampo ci saranno Massimo Ugolini e Francesco Modugno.