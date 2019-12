Napoli-Parma non sarà solo l'occasione per la prima da allenatore azzurro di Rino Gattuso, ma anche per l'esordio della quarta maglia sfoggiata dal Napoli in questa stagione. Si chiama "Kombat District" e il club l'ha lanciata sui suoi canali social nelle ore che precedono il fischio d'inizio. La nuova divisa da gioco del Napoli riunisce i 30 quartieri della città e richiama lo spirito di appartenenza che lega la squadra di calcio e i suoi tifosi.