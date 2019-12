Probabili formazioni di Genoa-Sampdoria

Emergenza piena in attacco per Thiago Motta, che deve fare a meno di Pandev e Agudelo, espulsi a Lecce. Ko anche Pajac. Gabbiadini prova a stringere i denti per esserci

Vietato perdere. Per l'onore, ma soprattutto per la classifica. Genoa e Sampdoria si trovano rispettivamente al 18esimo e al 17esimo posto, troppo in basso e troppo vicino alla zona retrocessione per non combattere per i tre punti. Thiago Motta deve invertire una tendenza pericolosa, perchè i rossoblù non hanno mai vinto negli ultimi sei derby e il loro ultimo gol su azione risale al 2016. Occhio poi a Quagliarella, che ha partecipato a quattro reti nelle ultime quattro sfide al Genoa in Serie A (tre gol, un assist), una sola partecipazione in meno che nelle precedenti 14 gare (due reti, tre passaggi vincenti).

Genoa, emergenza in attacco

La marcia di avvicinamento al derby non è stata fra le più semplici per il Genoa, che si trova in piena emergenza. Non ci saranno Pandev e Agudelo, espulsi nella gara di Lecce. Inoltre si è fatto male Pjajac e Ankersen non è al 100% della condizione. Tra i vari recuperati c’è anche Saponara che resta una valida alternativa come trequartista. Motta sta provando difesa a 3 (vista a Lecce) e linea a 4. Davanti possibile coppia Favilli-Pinamonti.

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Cassata, Ankersen; Pinamonti, Favilli

Sampdoria, Gabbiadini prova ad esserci

Ranieri alle prese con tre dubbi. Il primo riguarda la mediana, dove permane il solito testa a testa tra Linetty e Jankto con il polacco che potrebbe spuntarla. Il secondo è Depaoli, che prova a recuperare. Pronto, comunque, Thorsby. In attacco non al meglio Gabbiadini che però conta di essere arruolabile per tempo e di partire nell’XI titolare.

SAMPDORIA (4-3-1-2) probabile formazione: Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini