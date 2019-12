Probabili formazioni di Napoli-Parma

Gattuso torna in Serie A. Quasi sette mesi dopo la sua ultima panchina con il Milan (vittoria sulla Spal lo scorso 26 maggio), Ringhio torna a combattere per i tre punti. Di cui il suo Napoli, che non vince da sette gare, ha terribilmente bisogno. Gli azzurri hanno ottenuto 21 punti finora in campionato: l’ultima volta in cui sono partiti peggio in Serie A risale al 2000/01, quando conquistarono 14 punti dopo le prime 15 gare disputate. Occhio però al rendimento in trasferta del Parma, dal momento che la squadra di D'Aversa è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite lontano dal Tardini. Chi spera in un'altra grande serata di calcio è Milik, che proprio nei gialloblù ha la sua vittima italiana preferita (quattro i gol segnati)

La prima di Gattuso

Per la sua prima sulla panchina del Napoli, Gattuso ha deciso di rispolverare l'eredità ‘Sarriana’ del 4-3-3. Non ci sarà spazio per Maksimovic, out per squalifica. Al centro della difesa ecco la coppia Koulibaly-Manolas, che ai suoi fianchi avrà Di Lorenzo da una parte e Hysaj dall'altra. In mediana spazio a Fabian e Allan. Davanti tante soluzioni con Milik che ha svolto tutto l'allenamento di venerdì e che quindi è in pole su Llorente.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne

Parma senza Kucka

D'Aversa deve fare i conti con un altro infortunio, ovvero quello di Kucka, che era stato decisivo nella vittoria sulla Sampdoria. Fatale un problema al polpaccio, che probabilmente lo obbligherà a tornare nel 2020. A centrocampo fiducia a Brugman, che però deve ancora vincere il ballottaggio con Grassi. Problemi per Scozzarella che non sarà della partita. Davanti tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho