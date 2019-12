Borja Valero ha portato in vantaggio l'Inter a Firenze: sterzata in area e conclusione rasoterra. Lo spagnolo, che non segnava da 588 giorni in Serie A (era maggio 2018). ha ritrovato il gol proprio a Firenze, dove ha giocato cinque stagioni. Un legame forte quello che lega l'ex Villarreal alla città toscana, tanto da tatuarsi le coordinate di Firenze sul braccio destro. "Sulla mia pelle per sempre", scriveva due anni fa su Instagram mostrando il tattoo. In città lo chiamavano sindaco e, ironia della sorte, proprio al Franchi ha ritrovato il gol. Non ha esultato, per rispetto dei tifosi Viola e della sua storia