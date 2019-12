Fiorentina-Inter, Ribery al Franchi: sprona i compagni negli spogliatoi. FOTO

Franck Ribery è tornato già a Firenze dopo l'operazione alla caviglia destra effettuata in Germania, a Murnau. E subito l'attaccante francese si è diretto allo stadio per salutare e spronare i compagni impegnati contro l'Inter: pur non potendo scendere in campo (lo stop sarà di oltre due mesi e mezzo) Ribery ha voluto lo stesso dare il suo supporto prima nello spogliatoio, poi dagli spalti.

L'intervento chirurgico

Franck Ribery, che si era infortunato a fine nella gara col lecce, è stato sottoposto questo sabato a un intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale della caviglia destra. La tabella di recupero prevede fra due settimane l’inizio del lavoro attivo e, tra 6/8 settimane la rimozione delle viti servite inserite nella caviglia. Ribery riprenderà l’attività fra circa due mesi e mezzo.