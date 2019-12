Juventus-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Juventus ospita l'Udinese all'Allianz Stadium: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Juventus ha subito la prima sconfitta stagionale contro la Lazio e ora punta a ripartire in campionato contro l'Udinese. Sfida tutta bianconera all'Allianz Stadium, in programma alle ore 15.00. La squadra di Maurizio Sarri vuole ripartire nella corsa scudetto dopo la sconfitta dell'Olimpico ed è a -2 dall'Inter capolista. L'Udinese di Gotti viene dal pareggio interno contro il Napoli e cerca l'impresa a Torino.

Dove vedere Juventus-Udinese

La gara tra Juventus e Udinese, valida per la 16^ giornata di Serie A, si giocherà domenica 15 dicembre all'Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. Telecronaca dell’incontro affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo ci saranno Marco Nosotti e Giovanni Guardalà. Sarà possibile seguire la partita anche su Sky Sport 251 (su satellite e fibra) nel corso di Diretta Gol, con il commento di Andrea Marinozzi.