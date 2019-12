Juventus-Udinese, Sarri in conferenza stampa: "Tridente? Servono i presupposti"

La Juve a trazione anteriore piace: possibilità di vedere una Juve ancora più aggressiva?

"Aggressiva" non ha niente a che vedere con "offensiva": offensiva è la mentalità, che non è certo mettere un attaccante in più o in meno. Pensate che per me il modulo più difensivo del mondo è il 3-4-3. Per il tridente ci devono essere i giusti presupposti e determinate condizioni, dovremo essere bravi noi a capirlo