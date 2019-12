San Siro, incontro in Comune con Inter e Milan

Si è tenuto questa mattina un incontro a Palazzo Marino tra i club e alcuni esponenti del Comune di Milano sul tema San Siro. Assente il sindaco Giuseppe Sala, per Milan e Inter presenti Scaroni, Gazidis e Antonello. Nell’occasione sono stati illustrati i risultati dello studio di ingegneria commissionato dai club circa la fattibilità del doppio stadio a uso sportivo. Secondo tale studio la soluzione non risulta percorribile. Ad esempio anche dal punto di vista tecnico: se dovessero esserci due eventi nei due stadi in contemporanea potrebbero esserci problemi di gestione e per il quartiere. Inoltre l’ipotesi di rifunzionalizzare il vecchio Meazza per le partite del calcio femminile o giovanile aveva già suscitato perplessità circa la sostenibilità finanziaria. In ogni caso si lavorerà nelle prossime settimane ad altre soluzioni. Seguirà una nota ufficiale dei club. Ieri il sindaco Sala si era espresso nuovamente su San Siro, dichiarando che la proposta finora avanzata dai club “non va bene”.