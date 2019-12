Fiorentina, déjà-vu Vlahovic: all'Inter come da bambino

Il prossimo 28 gennaio farà 20 anni, ha fisicità, talento e fiuto del gol. Dusan Vlahovic ha già messo in mostra doti da campione, che hanno portato Vincenzo Montella a dargli spazio e fiducia. Contro l'Inter è entrato dalla panchina e ha regalato un punto importantissimo alla Fiorentina, con un grandissimo gol nel recupero. Lunga percussione palla al piede e sinistro a fulminare Samir Handanovic: un'azione personale straripante che ha fatto esplodere il Franchi e lo stesso Montella. Vlahovic è sì un attaccante potente e d'area di rigore, ma ha dimostrato di avere anche velocità, tecnica e straordinarie doti balistiche. Il centravanti classe 2000, d'altronde, non è nuovo a queste giocate: la Fiorentina ha infatti ripescato un video di un suo gol da bambino, incredibilmente simile a quello segnato all'Inter. Un incredibile déjà-vu per Dusan Vlahovic, che al Franchi segna come faceva da piccolo nella sua Belgrado.

"Quando ho segnato mi è venuto da ridere..."

Già 5 reti in stagione, 3 in campionato e una in Coppa Italia. Vlahovic sta crescendo con il tempo e può essere un'arma importante per la seconda parte di stagione per la Fiorentina. Soprattutto dopo il fantastico gol all'Inter: "Segnare è già bellissimo, ma farlo in quel modo non ha prezzo – ha poi dichiarato Vlahovic al Corriere dello Sport – Mi è venuto da ridere non appena ho segnato. Dovevo dare una gioia a questa gente, mi hanno accolto come un re. Posso ancora crescere, non ho ancora 20 anni. Sono molto grato a Montella perché mi è sempre stato vicino, non penso al suo futuro ma quando le cose vanno male sulla graticola ci finiscono tutti, non solo l'allenatore. L'esultanza? D'istinto mi era venuto da togliermi la maglietta, poi mi sono ispirato da Depay del Lione. I miei idoli? Sono Van Basten e Ibrahimovic".