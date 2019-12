Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

La 17^ giornata prosegue con la sfida del Franchi. Senza Federico Chiesa, sono Boateng e Vlahovic a formare la coppia in attacco per Montella. A centrocampo c'è Badelj e non Benassi, fermato da un problema muscolare nella rifinitura. Conferme per Fonseca nella formazione titolare: di nuovo Florenzi dal 1' per la terza partita consecutiva. Torna Smalling al centro della difesa. Match in diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45