Sampdoria-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

L'anticipo della 17^ giornata, in diretta su Sky Sport Uno, è destinata a portare Buffon a eguagliare il primato di presenze in Serie A detenuto da Paolo Maldini. Calcio d'inizio alle 18.55

La 17^ giornata di Serie A, l'ultima del 2019, si apre con grande anticipo per le esigenze legate alla finale della Supercoppa Italiana. Oggi, mercoledì 18 dicembre, Sampdoria-Juventus - live su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 - apre un turno davvero particolare, che si chiuderà mercoledì 5 febbraio, con il recupero di Lazio-Verona.

La telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, affiancato da Luca Marchegiani, vi terrà compagnia per vivere il match, seguito a bordocampo da Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato. In studio, per pre e post gara, Marco Cattaneo, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi.

Samp reduce dal successo nel Derby

La vittoria nel Derby ha portato tanto entusiasmo al gruppo di Ranieri, che per la sfida con la Juve non avrà a disposizione Vieira. Potrebbe rimpiazzarlo Ekdal ma non è da escludere l’opzione Thorsby (in questo Depaoli agirebbe da esterno di centrocampo).

Juve, gioca Buffon. Rivedremo il tridente pesante?

Un problema muscolare ha fermato Szczesny, non convocato. Buffon dal 1' eguaglierà il record di presenze in A di Paolo Maldini. La prova di Higuain, Dybala e Ronaldoe contro l’Udinese ha convinto un po’ tutti, compreso Maurizio Sarri che questa sera dovrebbe riproporli in blocco. Bentancur è squalificato, a centrocampo ci aspettiamo di vedere Rabiot, Pjanic e Matuidi.

Statistiche e curiosità

L'ultimo incontro di Serie A tra Juventus e Sampdoria è terminato 2-0 per i liguri: i bianconeri non restano due gare di fila senza segnare contro i blucerchiati dalla stagione 1995/96.

La Sampdoria ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro la Juventus: non arriva a tre di fila in casa contro i bianconeri dalla fine degli anni '50 (1959).

La Sampdoria ha trovato il successo per 1-0 nell’ultimo turno di campionato in occasione del Derby della Lanterna: i blucerchiati non registrano due successi consecutivi in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta i blucerchiati avevano collezionato 15 o meno punti dopo la prime 16 partite stagionali di Serie A: nel 1998/99 (15 punti anche in quel caso), torneo terminato con la retrocessione.

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite di Serie A disputate di mercoledì (11V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide (sei reti incassate in totale nel parziale).

Nessuna squadra ha perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto alla Sampdoria in questo campionato (tre), mentre solo l’Atalanta (11) ne ha guadagnati di più della Juventus (10) una volta andata sotto nel punteggio.

La prossima sarà la vittoria numero 100 per Maurizio Sarri in Serie A - arrivasse in questa gara, sarebbe nella sua partita numero 169, tra gli allenatori che hanno esordito nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima delle 185 (Carlo Ancelotti).

La Sampdoria è l’ottava squadra allenata da Claudio Ranieri in Serie A: solo con la Roma (56%) ha registrato una percentuale di successi più alta che con la Juventus (53%), mentre solo con il Cagliari (18%) ha fatto peggio che con i blucerchiati (33% finora).

Emil Audero ha esordito in Serie A nella stagione 2016/17 proprio con la maglia della Juventus. L’estremo difensore della Sampdoria ha registrato quattro clean sheet dall’arrivo di Ranieri: più di qualsiasi altro portiere in Serie A nel periodo.

Cristiano Ronaldo - nove reti nel campionato in corso - potrebbe andare in doppia cifra di reti per la 14ª stagione consecutiva nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi ci è riuscito nel periodo.

Gianluigi Buffon (646 gare in Serie A) è a una sola partita dall’eguagliare Paolo Maldini (647) come primatista di presenze nel massimo campionato (per entrambi non vengono considerati gli spareggi).