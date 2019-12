Come risponde la Juve di Sarri? Tra i pali applausi per Buffon alla presenza numero 647 in Serie A: eguagliato al 1° posto Paolo Maldini. In difesa si rivede Alex Sandro, giocano anche Danilo e Demiral preferiti a Cuadrado e De Ligt. Manca lo squalificato Bentancur, confermato il tridente pesante: ecco Dybala con Higuain e Cristiano Ronaldo