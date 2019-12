La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. I biancocelesti sono partiti da Fiumicino in un clima di festa che ha accompagnato la squadra, dopo i recenti risultati che la vedono al terzo posto in classifica. A Riad domenica le due squadre si contenderanno il titolo che la formazione di Simone Inzaghi era già riuscita a sottrarre alla Juve nel 2017. Sarà una rivincita della sfida di campionato che si è giocata due turni fa, quando la Lazio riuscì a imporsi per 3-1 sui bianconeri. Lo stato maggiore della Lazio è volato con la squadra: presenti il presidente Lotito, il direttore sportivo Tare e il club manager Peruzzi.

Le ultime di formazione

Inzaghi potrà contare sull’intera rosa a disposizione, ad eccezione di Jordan Lukaku che è infortunato. Luis Alberto ha pienamente recuperato dall’affaticamento che l’aveva costretto a svolgere un allenamento differenziato ad inizio settimana. L’allenatore non dovrebbe proporre una formazione diversa da quella scesa in campo nelle ultime settimane, anche se potrebbe esserci qualche cambio. Marusic e Jony scalpitano per una maglia da titolare al posto di Lazzari e Lulic, mentre in difesa accanto ad Acerbi e Radu ci sarà uno tra Luiz Felipe, Patric e Bastos (col primo favorito). In attacco inamovibile la coppia composta da Immobile e Correa, ma Caicedo ha dimostrato di essere in gran forma e la sua presenza dal primo minuto non è da escludere.