Le discussioni sul recupero extralarge concesso in Cagliari-Lazio continuano a distanza dalla fine della partita. Protagonista tramite i propri canali social Radja Nainggolan. che ha ironizzato sulla scelta dell'arbitro di concedere sette minuti di recupero, nei quali la Lazio è riuscita a ribaltare il risultato: "7 minuti senza l'intervento del Var? Già sono troppi e poi anche il gol oltre i 7' di recupero…" aveva commentato tramite una storia apparsa sul suo profilo Instagram. Seguita poi da un'altra storia nella quale il belga dice: "Che fai a Capodanno? Finisco di vedere Cagliari-Lazio".

"Minuto 57581, 5° tempo"

Nainggolan ha pubblicato una foto modificata con la nota applicazione FaceApp. Il centrocampista belga è raffigurato invecchiato con i capelli bianchi e le rughe e una scritta: "Minuto 57581, 5° tempo". Un siparietto social che dimostra come il Cagliari non abbia mandato giù la decisione dell'arbitro. Decisione che, come spiegato nel post partita dal presidente Giulini, era frutto del regolamento applicato alla lettera dall'arbitro: il direttore di gara aveva concesso un minuto per ogni intervento dei medici in campo, più 30 secondi per le sostituzioni. Un recupero poi allungato di altri 30 secondi per la sostituzione al 92' dello stesso Nainggolan.