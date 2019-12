"Cesare Cremonini Week End" su Sky Sport

In occasione dell’uscita di “2C2C – The best of”, Sky Sport celebra il cantautore bolognese con alcune delle sue canzoni più belle a fare da cornice al 17° turno di Serie A, l’ultimo prima della sosta natalizia

È in arrivo il “Cesare Cremonini Week End”: l’ultimo fine settimana di Serie A di Sky Sport prima della sosta natalizia sarà in musica, e le note saranno quelle di Cesare Cremonini. In occasione dell’uscita di “2C2C – The best of”, Sky celebra il cantautore bolognese – tifoso rossoblù e grande appassionato di calcio e di sport – nelle giornate di sabato e domenica, con una programmazione musicale dedicata che accompagnerà gli studi pre e post partita, e introdurrà le gare del turno di serie A.

In particolare il brano “Nessuno vuole essere Robin” è stato scelto come colonna sonora per la clip che racconterà un anno di sport, ideale biglietto d’auguri natalizio di Sky Sport, con le immagini iconiche dell’anno di sport e quelle delle luminarie natalizie di Via D’Azeglio a Bologna, con le parole del testo della canzone. La clip in onda da questa sera sui canali Sky Sport e sul sito skysport.it.

Inoltre, anche il programma “Serie A Remix” con le partite della 17esima giornata, sarà musicato con dieci brani scelti da “2C2C – The best of”.