Quattro gol, tre punti e un nuovo importantissimo segnale al campionato: la Roma supera 4-1 la Fiorentina al Franchi e continua la marcia in zona Champions League. Una prova di forza quella dei giallorossi che è piaciuta anche a Paulo Fonseca: "Sono molto soddisfatto, è una vittoria importante, la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo preparato bene questa gara, mettendo in pratica quello che avevamo preparato e non era facile contro la Fiorentina, squadra che ha ottenuto buoni risultati contro le grandi come Juve, Inter e Atalanta", ha ammesso l’allenatore della Roma a Sky Sport nel post gara. "Se è riduttivo parlare solo di quarto posto? Per me la cosa più importante è la prossima partita. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma c’è ancora tanto da migliorare perché il nostro obiettivo è quello di vincere sempre".

"I giocatori credono all'idea di gioco"

Quarto posto a quota 35 punti, ma Fonseca non si accontenta: "Abbiamo ancora molto da fare, da migliorare, possiamo controllare meglio il possesso, in questa gara abbiamo perso diversi palloni. Ci sono anche altri aspetti da migliorare, ma devo dire che l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti dell’idea della squadra e io sono contento di questo. Piano piano la squadra sta capendo l’importanza del possesso palla". L’allenatore giallorosso ha poi aggiunto: "Siamo al quarto posto ma non basta per pensare che va tutto bene. Manca molto alla fine del campionato, è importante essere sempre equilibrati".

"Mercato? Non è facile migliorarci"

"Pellegrini? E’ un giocatore molto intelligente che cerca lo spazio e il tempo giusto nonostante sia giovane, con un’ottima capacità di decisione. Se il mercato di gennaio potrà migliorare la Roma? Questo non è un mercato facile. Se noi vogliamo un giocatore per migliorare la squadra, deve essere meglio di quelli che ci sono oggi. Non è facile trovare giocatori che possano giocare qui subito", ha concluso l’allenatore della Roma Paulo Fonseca.