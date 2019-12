1/20

Un design originale per un giorno unico all’anno: è il "Christmas Match" in casa Atalanta, incontro natalizio davanti ai propri tifosi da celebrare con una maglia speciale. Ecco il decimo tradizionale evento per i bergamaschi, divise in edizione limitata che verranno messe all’asta: ricavato da devolvere in progetti di beneficenza, splendida iniziativa che accompagna da anni le festività dei nerazzurri. Tutto iniziò nel 2010, quando l'allora squadra di Colantuono giocava in Serie B: ricordate le altre versioni di Natale della Dea?

Atalanta-Milan, tutto quello che c'è da sapere