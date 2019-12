Il report mensile "The European Football Club", stilato da 'IQUII Sport', analizza le dinamiche digitali del calcio europeo. Nell'ultimo mese grande crescita per l'Atalanta dopo lo storico passaggio del turno in Champions. Nella top 10 del continente anche Inter e Lecce, più altre due italiane tra le prime venti. Per il Tottenham è invece boom Mourinho. E al primo posto una storia molto curiosa che arriva dal Portogallo